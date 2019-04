Volkan Demirel: Jübile yapmak gibi bir niyetim yok

Fenerbahçe’de 5 şampiyonluk yaşamış, 17 yılı geride bırakmış Volkan Demirel, futbolu bırakmak için erken olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

4. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUM

Volkan Demirel'in açıklamaları şu şekilde:

“Biri söyledi bana ‘Jübile yapıyormuşsun’ diye; Jübile yapmak gibi bir niyetim yok ama yaptırıyorlar bize herhalde jübileyi. Benim için şu an fiziğim ve durumum gereği erken olduğunu düşünüyorum. Ayrıca 6. şampiyonluğu Fenerbahçe takımında bir birey olarak, bir katkı sağlayarak, yaşamak istiyorum. Ayrıca 4. yıldızı takmak istiyorum. 17 senedir gelen bir hizmetim var. Bu isteklerimin de gayet normal olduğunu düşünüyorum. Hedefim Fenerbahçe camiasında en üst seviyede bırakmak."





20 SENEDİR GELEN BİR GELENEK VAR

"Derbi maçları her zaman farklı olur. Bu seneye bakıldığında Fenerbahçe takımının derbi mağlubiyeti yok. Evet belki galibiyetimiz de yok ama mağlubiyetimiz de yok .Şöyle de bakmak lazım. 20 senedir gelen bir gelenek var, bu geleneği de biz durumlar ne olursa olsun devam ettirmek istiyoruz, devam ettireceğimize de inanıyoruz. Her zaman söylüyorum, bu sadece benim söylemem değil; tüm Galatasaraylılar, Fenerbahçeliler için bu böyledir: Fenerbahçe, Galatasaray maçları orada da burada da olsa futbolun bayramıdır. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesidir."





YAŞADIKLARIMI BELKİ KİTAP YAZAR ANLATIRIM

“O süreç artık geride kaldı. Asla geriye dönüp bakan bir insan değilim. Her zaman anı yaşamaktan yanayım. Çünkü geriye baktığınız zaman pişmanlıklarınız, ileri baktığınızda da her zaman korkularınız var. Ben anı yaşamayı düşünüyorum. O zaman evet çok zor zamanlar geçirdim ama artık bitti gitti. Yaşadıklarım benimle kalır, belki bir gün gelirse kitapla veya bir söyleşide veya başka bir şeyde anlatırım ama şu an için konuşulacak şeyler değil. Kötü bir zamandı, geride kaldı." Başkanımız da sağolsun çağırdı birebir konuştu, hocam da sağolsun çok yardımcı oldu, Volkan abi de çok yardımcı oldu. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum hep burayla yaşadığım için gerçekten burası olmadan bir hayatı düşünmek zor geliyor”