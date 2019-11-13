Volkan Demirel, Kjaer'i getiriyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de, bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor.

Hafta sonu İtalya'ya giden ve Sampdoria ile Atalanta arasında oynanan Serie A karşılaşmasını takip eden Volkan Demirel'in, transfer görüşmesi yaptığı öğrenildi.





VOLKAN'LA KJAER GÖRÜŞTÜ

Deneyimli futbol adamının, bir dönem Fenerbahçe'de beraber forma giydiği Kjaer'le görüştüğü ve Atalanta'da oynatılmayan Danimarkalı ismi, sarı-lacivertli takıma döndürmek için teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan basını Volkan'la Kjaer görüşmesini, "Türk kulübü Volkan Demirel'i bu oyuncuyu (Kjaer) takip için gönderdi. Fenerbahçe bir süredir onunla temasta" ifadeleriyle duyurdu.

Haberin detaylarında ise; Kjaer'in de İstanbul'a dönmek istediği ve Volkan Demirel'e olumlu yanıt verdiği aktarıldı.

Öte yandan Ersun Yanal, Zanka ile Danimarka Milli Takımı'nda birlikte oynayan Kjaer'in başarılı bir ikili olacağına inanıyor.

Sevilla'yla 2021 yılında sözleşmesi bitecek olan Simon Kjaer'in, bu sezon sonuna kadar Atalanta ile kiralık sözleşmesi bulunuyor. Ancak burada fazla oynama şansı bulamadığı için Atalanta, ocakta ayrılmasına izin verecek.

Kjaer, şu ana kadar Serie A'da 5 maçta sadece 291 dakika forma şansı bulabildi.

(Volkan Demirel'in Instagram paylaşımı)