Volkan Demirel: Korkmasaydık Benfica'yı yenerdik

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda ilk maçta Benfica deplasmanından 1-0'lık yenilgi ile dönen F.Bahçe'de oyuncular turu geçeceklerinden emin.

Ortaya koyulan futbol umut verirken başta kaptan Volkan Demirel olmak üzere takımın deneyimli isimleri 2. maçta rakiplerini bozguna uğratacaklarını düşünüyor.

"Biraz korkmasak onları yenerdik" diyerek durum değerlendirmesi yapan Demirel, şu ifadelerle rövanş için camiaya da umut mesajları verdi:

KORKMASAYDIK YENERDİK

"Atmosfer ve seyirci baskısıyla oynadık. Eğer biraz korkmasak Benfica'yı kendi evinde yenerdik. Ben kurallar ne diyorsa ona göre maçta hareket ettim. İlk yarının bitiminde hakem yanıma gelerek sadece, 'kale atışlarında biraz daha acele et' dedi. Aksi bir durum olsaydı bana kart gösterirdi. Bu arada Benfica'nın hocası da beni çok sevmiş olacak ki sürekli hakeme şikayette bulundular. Biz Benfica'yı Kadıköy'de yenerek istediğimiz sonucu alırız. Taraftarımızın da desteği ile bu turu geçeceğimizden eminim. Tüm camia bize destek olsun yeter, sonra Kadıköy'de istediğimiz sonucu alarak turu geçen taraf biz olacağız."