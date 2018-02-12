Volkan Demirel: Küfür değil o argo

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Başakşehir maçında yan hakeme doğru dönerek küfür ettiği iddialarına maç sonrasında yaptığı açıklamalarda cevap verdi.

BUNLAR TÜRKÇE'NİN ARGOSU

Karşılaşma içinde böyle şeyler olabileceğini söyleyen Volkan, "Benim maç içerisinde söylediklerimin pek önemi yok. Maç içerisinde her futbolcu bunu kötü niyetli yapmıyor. Herkes kendi kendine bir şeyler söyler, ben de kendi kendime söylendim. Bunu kimse üzerine alınmasın. Kimseye karşı art niyetim yok. Sadece saha içerisinde konsantrasyondan ister istemez bir şeyler çıkıyor ağzımızdan ama bunlar kasıtlı ya da birine özellikle yapılmış şeyler değil. Futbolun içinde var. Bunlar Türkçe'nin argosu. Bu söylediklerimi fazla uzatmayın, büyütmeyin. Futbolcunun ağzına kamerayı sokarsan bunu herkes söyler zaten."

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

ÖZÜR DİLENECEK BİR ŞEY YAPMADIM

Volkan, "Bunları kovalamayalım, güzellikleri kovalayalım. Biz şu an Fenerbahçe camiası olarak mutluyuz. Bu galibiyetin üstünü örtmeyelim. Özür dilenecek bir şey yapmadım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin 2-0 kazandığı karşılaşmanın 90+3. dakikasındaki bir pozisyon sonrasında Volkan Demirel'in yan hakeme dönerek bir şeyler söylediği görüntüler sosyal medyada Beşiktaş ve Galatasaray taraftarları tarafından paylaşıldı.