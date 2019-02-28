Volkan Demirel: Lefter'in kemiklerini sızlatmayın

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Maça fırtına gibi başlayan siyah-beyazlılar, ilk 45 dakikada 3 gol atarak devreyi farklı bir skorla önde kapattı.

Herkes ikinci yarıda siyah-beyazlıların farkı daha da açacağını düşünürken Fenerbahçe tarihi bir geri dönüş yaptı.

Bu dönüşün baş mimarlarından birisi ise yaptığı motivasyon konuşmasıyla Volkan Demirel'di.

LEFTER'İN KEMİKLERİNİ SIZLATMAYIN

Soyunma odasına girer girmez söz alan Volkan, "Biz buraya böyle bir sonuç için gelmedik. Bu futbol ne formamıza ne de efsanelerimize yakışır. Lefter'in kemiklerini sızlatmayın" diyerek arkadaşlarını hem fırçaladı hem de motive etmeye çalıştı.

Bu konuşma sonrası sahaya çıkan sarı-lacivertliler, maçı 3-0'dan çevirerek tarihin en efsane geri dönüşlerinden birine imza atmış oldu.