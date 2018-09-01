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Volkan Demirel maç sonu futbolcuların üzerine yürüdü

Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından konuk ekibin üç futbolcusunun sevinci tribünlerin tepkisini çekti. Volkan Demirel ve Alper Potuk sahaya girerek oyunculara müdahale etti.

Volkan Demirel maç sonu futbolcuların üzerine yürüdü
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Fenerbahçe-Kayserispor maçının ardından saha içerisinde iki takım futbolcuları arasında olaylar yaşandı.

KAYSERİLİ OYUNCULAR MAÇ SONU SEVİNDİ

Kayserisporlu üç futbolcu, 3-2 kazandıkları mücadelenin ardından saha içerisinde koşup ardından yerde kayarak sevinç yaşadı. Fenerbahçe tribünleri bu sevincin ardından büyük tepki göstermeye başladı.

VOLKAN VE ALPER OYUNCULARIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Bunun üzerine Volkan Demirel ve Alper Potuk, saha içerisine girerek Kayserili üç futbolcuyu iteleyerek ve tartışarak içeri götürdü.

Oyuncular arasındaki tartışma, koridora girdikten sonra da devam etti.

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