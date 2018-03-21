Volkan Demirel, Önder Fırat'la kapıştı

Süper Lig'de 26. hafta itibariyle 4. sırada kalan ve zirvenin 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı sonrası ciddi bir gerilimin yaşandığı oraya çıktı. 24. haftada Kadıköy'de 3-2 kaybedilen karşılaşmanın sonrasında yönetici Önder Fırat ile takım kaptanı Volkan Demirel'in sert bir biçimde tartıştığı öğrenildi.

ÖNDER FIRAT-VOLKAN DEMİREL TARTIŞMASI

Kupadaki Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gördüğü için o hafta cezalı olan ve maçı protokol tribününden takip eden tecrübeli file bekçisi, bitiş düdüğüyle beraber sahadaki takım arkadaşlarına ağır ifadeler kullanan Önder Fırat'a itirazlarda bulundu.

Arkadaşlarına edilen ağır sözlere kayıtsız kalamadığı belirtilen Volkan'ın sert bir şekilde tepki verdiği kaydedildi. "Bu takım bu sözleri hak etmiyor" diyen sarı-lacivertlilerin kaptanının, Önder Fırat ile herkesin önünde tartıştığı aktarıldı.

Yaşanan bu gergin sürecin ardından devreye futbol şubesiyle yakından ilgilinen yönetici Ali Yıldırım girdi. Yıldırım, sarı-lacivertli takım ligde kritik bir süreçte ilerlerken bu durumun büyümesini engellemek için çabaladı ve her iki tarafın da sakinleşmesini, olayın kapanmasını sağladı.