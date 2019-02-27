Volkan Demirel: Oyundan çıkmam doğru olmazdı

Derbilerdeki tecrübesiyle sarı-lacivertli takıma büyük katkı yapan Volkan Demirel, Beşiktaş maçında da Ersun Yanal'ın tercihiyle sahadaki yerini aldı. Yanal'ın güvenini boşa çıkarmak istemeyen deneyimli eldiven, sakatlansa da oyuna devam etti.

Karşılaşmanın hemen başında bir hava topu mücadelesinde Mirin'le çarpışan Volkan Demirel, yerde kaldı. Bir süre tedavi gördükten sonra oyuna devam etmesine rağman acı ağrıları devam eden Demirel, yine de arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

"GERİ DÜŞTÜĞÜMÜZ İÇİN OYUNDAN ÇIKMADIM"

Sarı-lacivertlilerin kaptanı, sağ bacak üst adalesinden geçirdiği sakatlık sonrası 90 dakikada boyunca zor anlar yaşadı. Yaşadığı sakatlık hakkında konuşan Demirel, "Bir süre kendimi denedim. Ağrılar hissettim ama geri düştüğümüz için oyundan çıkmam doğru olmazdı. Hem takımı yalnız bırakamazdım hem de oyuncu değiştirme hakkımızı kullanmış olurduk." dedi.

İkinci yarıdaki geri dönüşlerini değerlendiren 37 yaşındakş kaleci, "İkinci devre çok iyi oynadık, neredeyse maçı 4-3 yapıp kazanacaktık. Oyunumuzu beğendim, kazansak ligin geri kalanı için çok güzel olurdu." şeklinde konuştu.