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Volkan Demirel parkeye indi

Volkan Demirel, Fenerbahçe Doğuş erkek basketbol takımının antrenmanını ziyaret etti.

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Süper Lig'de ilk yarının bitmesinin ardından oyuncular tatile girerken, Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel de basketbol takımının antrenmanına katıldı.

FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Tecrübeli file bekçisi sosyal medya hesabı üzerinden Melih Mahmutoğlu ve James Nunnally ile birlikte bulunduğu bir fotoğrafı paylaştı. Volkan Demirel bu fotoğrafın altına, "Antrenmansız kalmayalım" notunu düştü.

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Bu paylaşım dakikalar içerisinde binlerce beğeni alırken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü.

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