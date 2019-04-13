Volkan Demirel: Rakibin dizleri titreyecek

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'ı konuk edecek.

Dev derbi öncesi iki takım da son hazırlıklarını yapıyor. Bu sezon kötü günler geçiren Fenerbahçe'de hedef Galatasaray'ı yenerek taraftarlarına bir derbi galibiyeti hediye etmek.

"İLK GOLÜ ATARSAK KAZANIRIZ"

Takımın tecrübeli isimleri Volkan Demirel ve Mehmet Topal, özellikle ilk kez Kadıköy'de Galatasaray maçının atmosferini yaşayacak futbolcularla özel görüşmeler yapıyor.

Defalarca kez bu derbilerin havasını yaşayan Volkan Demirel, Galatasaray'a karşı psikolojik üstünlüklerini yine kullanacaklarını belirtti.

Arkadaşlarına ilk golün önemini anlatan kaptan, "Kadıköy'de rakibin dizleri titreyecek. Biz değil onlar strese girecek, her zaman böyle olmuştur. İlk golü de biz atarak, Galatasaray'ı 'Yine mi kaybedeceğiz' psikolojisine sokarız ve sahadan galibiyetle ayrılırız." dedi.