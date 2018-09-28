Volkan Demirel: Şampiyonluğun en güçlü adayıyız

Fenerbahçe, Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı.

Phillip Cocu yönetiminde ligde 6 maça çıkan sarı-lacivertli takım, 3 mağlubiyet, 1 beraberelik ve 2 galibiyet aldı.

Fenerbahçe'nin bu kötü başlangıçı futbolseverler tarafından eleştiriliyor. Ancak sarı-lacivertli takımın tecrübeli ismi Volkan Demirel aynı görüşte değil.

PES EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNENLER HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAYACAK

Volkan Demirel, Süper Lig hakkında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli filebekçisi, "Fenerbahçe'nin pes edeceğini düşünenler hayal kırıklığına uğrayacak. Hala şampiyonluğun en güçlü adaylarından biriyiz" dedi.

LİG SÜRPRİZLERE AÇIK

Toparlanmaya başladıklarını, yakalayacakları galibiyet serisiyle lige ağırlıklarını koyacaklarını belirten kaptan, "Geçen hafta 4 büyük takım da kazanamadı. Bu da ligde her maçın sürprize açık olduğunu gösterir" diye konuştu.