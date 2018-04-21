Volkan Demirel: Şenol Hoca'yı alkışlayın

Derbide yaşanan olaylara en çok Fenerbahçeli futbolcular üzüldü. Skor takımın lehine iken ve rakip 10 kişi kalmışken arka arkaya tribünlerde çıkan gerginlikler sarı-lacivertli takımı hem çok üzdü hem de çok şaşırttı.

Daha önce hiçbir derbide böylesi bir durumla karşılaşmayan futbolcular, oldukça şaşkınlık yaşadı. Bilhassa kaptan Volkan Demirel, olaylara anlam veremedi. Yıllardır birçok yabancı maddeye maruz kalan ve birkaç kez başına da isabet alan tecrübeli kaleci, bugüne kadar hiçbir hakemin bu nedenle maçı tatil etmediğinin altını çizdi.

Taraftarlarının daha önce hiçbir böyle bir taşkınlık yapmadığını ve bir terslik olduğunu ifade eden Fenerbahçe kaptanı, tribünleri, rakibini ve sürekli olarak hakemleri sakinleştirmeye gayret etti.

VOLKAN DEMİREL: "BRAVO HOCAYI ALKIŞLAYIN"

Fenerbahçeli Volkan Demirel, Şenol Güneş hastaneye götürülürken tecrübeli teknik adamın bilinçli bir şekilde ve herhangi bir darbe almadığını belirterek soyunma odası koridorlarında duruma tepki gösterdi. "Bravo, alkışlayın hep beraber… Bravo…" diye bağıran Volkan daha sonra takımının soyunma odasına gitti.