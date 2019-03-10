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Volkan Demirel sinirden direği yumrukladı

Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, sinirden kale direğini yumrukladı.

Volkan Demirel sinirden direği yumrukladı
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Fenerbahçe'nin kötü gidişi Başakşehir karşısında da devam etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılarak tehlikeli bölgeden çıkamadı. 

ARKADAŞLARINA KIZDI DİREĞE YUMRUK ATTI

Sarı-lacivertli futbolcular maç içinde son derece gergindi. Alt sıralarda mücadele etmenin stresini yaşayan Fenerbahçeli oyuncular sinirlerine hakim olamadı. Bu isimlerden biri de Volkan Demirel'di.

Karşılaşmada etkisiz bir performans gösteren ve ilk golde büyük hata yapan deneyimli kaleci maçın son anlarında kale direğini yumrukladı.

2-1 Başakşehir'in üstünlüğü ile sona eren karşılaşmada son dakikalarda takım arkadaşının hücumdaki tercihine sinirlenen tecrübeli kaleci, kendine hakim olamadı.

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