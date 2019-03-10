1 Volkan Demirel sinirden direği yumrukladı Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, sinirden kale direğini yumrukladı.

2 Yanal'ın toplantısını Başakşehir'in sevinci böldü Ersun Yanal'ın basın toplantısı sırasında Başakşehirli futbolcular, salonun önünden tezahürat yaparak geçti. Yanal, toplantıya bir süre ara vermek zorunda kaldı.

3 TFF'den vefat eden taraftarların ailelerine destek Trafik kazasında hayatlarını kaybeden MKE Ankaragücü taraftarları Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz'ün ailelerine destek kararı alındı.

4 Arda Turan: Galatasaray'a karşı haddimizi bileceğiz Başakşehir forması giyen Arda Turan, şampiyonluk yarışını değerlendirirken "Karşımızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bileceğiz" ifadelerini kullandı.

5 Ersun Yanal: Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 2-1 kaybedilen Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada "Hak ettiğimiz bir sonuç olmadı. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadık." dedi.

6 Süper Lig'de puan durumu Başakşehir, F.Bahçe'yi 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla G.Saray'la arasındaki puan farkını 11'e çıkardı. 28 puanda kalan sarı-lacivetliler ise Göztepe'nin kazanırsa 15. sıraya gerileyecek.

7 Maç sonu sosyal medyada dönen caps Başakşehir'in Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmesinin ardından sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraflardan birisi Fatih Terim'in dudak capsi oldu.

8 Volkan Demirel'in hesabı tutmadı Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, geçtiğimiz sezon olduğu gibi, bu sene de Başakşehir'i yeneceklerini iddia etmişti ancak maç sonunda gülen taraf Başakşehir oldu.

9 Fenerbahçe tribününde kavga Başakşehir-Fenerbahçe maçı öncesi deplasman tribününde yer alan sarı-lacivertli taraftar arasında kavga çıktı.