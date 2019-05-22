Volkan Demirel son kez Fenerbahçe forması giyecek

Fenerbahçe'ye 2002 yılında Kartalspor'dan transfer olan ve gösterdiği performansla kulübün simge isimlerinden biri haline gelen kaptan Volkan Demirel, vedaya hazırlanıyor.

17 YILLIK KARİYER BİTİYOR

37 yaşındaki deneyimli kaptan 17 yıl boyunca giydiği sarı-lacivertli formayla son maçına pazar günü çıkacak.

Fenerbahçe'nin Ülker Stadı'nda Antalyaspor'u konuk edeceği mücadelede kalede Harun Tekin yerine Volkan Demirel yer alacak. Bu karşılaşma Volkan'ın kariyerindeki son Fenerbahçe maçı olacak.

ALİ KOÇ JÜBİLE TEKLİF EDECEK

Başkan Ali Koç'un Volkan Demirel'e jübile yapması için teklifte bulunacağı öğrenildi. Futbolu Fenerbahçe'de bırakıp, kulüpte görev alması yönünde bir teklif sunulacak olan Volkan'ın nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda 40 yaşına kadar futbol oynamak istediğini ifade eden Volkan'a başta ABD olmak üzere yurt dışından teklifler geldiği ifade ediliyor.