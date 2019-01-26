Volkan Demirel: Sözün bittiği yerdeyiz

Fenerbahçe, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.

Süper Lig'de 15. sırada olan sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elendi.

İLK İSYAN VOLKAN'DAN GELDİ

Alınan kötü sonuçların ardından takım içindeki ilk isyan Volkan Demirel'den geldi.

37 yaşındaki deneyimli kaleci takım içinde sorumsuz davranan futbolcuların, derhal gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.

ÜMRANİYE'YE ELENMEMİZ ÇÖKTÜĞÜMÜZ GÖSTERİYOR

Volkan Demirel'in açıklaması şu şekilde:

“Ümraniye’ye iki maçta da kaybetmemiz, ne kadar büyük bir çöküşte olduğumuzu gösteriyor. Sözün bittiği yerdeyiz. İçinde bulunduğumuz durum eğer birilerini rahatsız etmiyorsa, bu kişiler artık aramızda olmamalı. Bundan sonra sorumluluğumuzu bilip, ona göre hareket etmeliyiz. Yeni Malatya ve Göztepe maçında taraftarın karşısına hangi yüzle çıkacağız”