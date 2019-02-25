Volkan Demirel taraftarlarla kapıştı

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel'i ıslıkladı.
PROTESTOLAR SONRASI TARAFTARLA KAPIŞTI
Deneyimli maç öncesi ısınma hareketleri yaparken, kale arkasındaki bir grup Beşiktaş tarafarları Volkan'ı protesto etti.
Beşiktaşlı taraftaların tepkisine karşılık veren Volkan Demirel ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Isınma bölümümün tamamında devam eden bu gerginlik, maçın başlama düdüğü ile son buldu.