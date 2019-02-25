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Volkan Demirel taraftarlarla kapıştı

Fenerbahçe'nin deneyimli kalecisi Volkan Demirel, maç öncesi siyah-beyazlı taraftarlarla tartışma yaşadı.

Volkan Demirel taraftarlarla kapıştı
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Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği derbi maçı öncesinde siyah-beyazlı taraftarlar, ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel'i ıslıkladı.

PROTESTOLAR SONRASI TARAFTARLA KAPIŞTI

Deneyimli maç öncesi ısınma hareketleri yaparken, kale arkasındaki bir grup Beşiktaş tarafarları Volkan'ı protesto etti.

Beşiktaşlı taraftaların tepkisine karşılık veren Volkan Demirel ile taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Isınma bölümümün tamamında devam eden bu gerginlik, maçın başlama düdüğü ile son buldu.

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