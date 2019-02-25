Volkan Demirel taraftarlarla kapıştı

Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri kısa sürede tükendi. Bunun üzerine Hataysporlu taraftarlar da yönetime tepki gösterdi.

Bu sezon şimdiye kadar 10 gol atıp 12 de asist yapan Edin Visca, dev kulüplerin dikkatini çekmeyi başardı. Boşnak futbolcuyu Schalke ve Wolfsburg'un istediği öğrenildi.

Fransa'da Paris Saint-Germain, İtalya'da Juventus rakipleriyle arasını açtı. Premier Lig, Bundesliga ve La Liga'da ise şampiyonluk yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a konuk olduğu maçta Hasan Ali Kaldırım mükemmel bir gole imza attı. Bu golle sarı-lacivertliler 3-0'dan mücadeleyi 3-3'e getirdi.

Fenerbahçe derbilerdeki başarısını sürdürüyor. Ligin ilk yarısında Galatasaray deplasmanında 2-0'dan geri dönen sarı-lacivertliler, Beşiktaş'a karşı da 3-0 geri düşmesine rağmen yenilmedi.

1 İtalya'nın gündemi Wanda Nara-Mauro İcardi çifti İnter'de Mauro İcardi'nin kaptanlığını alındı. Golcü futbolcu kadroya girmek istemeyince taraftar, eşi Wanda Nara'nın arabasını taşladı. Yaşanan bu gelişmeler İtalya'nın gündemine oturmuş durumda.

2 İspanyol basınına konuşan Kameni Türk futbolunu kötüledi Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Kameni, Marca gazetesine konuştu. Tecrübeli eldiven, "Türk futbolu çok tuhaf. Statta çok fazla sigara içildiğinden bu durum beni etkiledi " dedi.

3 Fatih Terim UEFA'yı suçladı Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde Benfica ile rövanç maçında golsüz berabere kaldıkları maçta hakem kararlarını eleştirdi.

4 Nefes kesen derbi berabere bitti Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe 3-3 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler 3-0'dan geri döndü, deplasmandan 1 puan çıkardı.

5 VAR'ı getirmeyen UEFA Galatasaray'ı yaktı İki Benfica maçında da hakem hatalarının kurbanı olan temsilcimiz Galatasaray, VAR olsaydı Portekiz ekibini eleyebilirdi.

6 Denayer'den Messi'ye frikik önlemi Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'nın Lyon'a konuk olduğu maçta ilginç bir pozisyon yaşandı. Lyon forması giyen Denayer, Messi'nin frikikten gol atmasını önlemek için barajın altına yattı.

7 Diagne yine döküldü Galatasaray'ın Kasımpaşa'dan büyük umutlarla transfer ettiği Diagne, henüz beklentileri karşılayamadı. Benfica maçında da etkisiz bir görüntü çizen 27 yaşındaki forvet taraftara saç baş yoldurttu.

8 ABD'li hakemler Avni Yıldırım'ın hakkını yedi WBC süper orta siklet dünya şampiyonluk maçında Avni Yıldırım, 10. rauntta ABD'li Dirrell'in kaşını açtı. Doktor Dirrell'in maça devam edemeyeceğini açıkladı, hakemler Dirrell'i şampiyon ilan etti.

9 Fenerbahçe, Avrupa'ya veda etti UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta elde ettiği 1-0'lık skorun avantajını kullanamadı. Rusya'da Zenit'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, Avrupa'ya veda etti.