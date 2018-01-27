Volkan Demirel: Trabzon'da sakin kalıp kazanacağız

Trabzonspor-Fenerbahçe derbileri özellikle son yıllarda oynanan futboldan çok saha içi olaylarıyla hatırlanıyor. Fenerbahçe, son 8 yıldır Trabzon deplasmanında kaybetmezken, sarı-lacivertli ekibin kalecisi Volkan, yine kazanacaklarını ifade etti.

"SAKIN KALIP KAZANACAĞIZ"

Trabzon'da son dönemlerde tansiyonu yüksek maçlar oynanıyor. Öyleki 2014 ve 2016 yıllarında oynanan maçlar çıkan olaylar nedeniyle yarıda kaldı.

Trabzon deplasmanında sakin kalarak kazancaklarını söyleyen Volkan Demirel, Trabzonspor maçı öncesinde konuştu.





Tecrübeli file bekçisi, "Oradaki baskıyı kırmayı öğrendik. Bundan önceki karşılaşmalarda ne yaptıysak, yine aynısını yapacağız. Sakin kalıp, futbolumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibimizin de aynı şekilde davranacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



Bu arada Aykut Kocaman da Volkan’la özel bir görüşme yaparak, saha içinde arkadaşlarını sürekli sakinliklerini korumaları için uyarmasını istedi.



