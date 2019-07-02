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Volkan Demirel ve Selçuk İnan kalıyor

Volkan Demirel ile Selçuk İnan'ın gelecekleri belli oldu. İki kulüp de tecrübeli futbolcularla birer yıl daha sözleşme uzatma kararı aldı.

| Haber Merkezi
Volkan Demirel ve Selçuk İnan kalıyor
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Fenerbahçe ve Galatasaray'da performansları tartışılan Volkan Demirel ile Selçuk İnan'ın durumları netleşti.

Her iki yönetim de, takımdaki genç futbolculara 'ağabeylik', yeni transferlere ise yardımcı olmaları için kaptanlarını takımda tutma kararı aldı.

1 YIL DAHA DEVAM

Kontratları sona eren her iki futbolcunun da kısa süre içerisinde 1'er yıllık yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Demirel 2003 yılından bu yana sarı-lacivertlilerin kalecisi korurken, İnan ise 8 yıldır sarı-kırmızılı takımda bulunuyor.

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