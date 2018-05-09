Volkan Demirel yeni sözleşme istiyor

Arda Turan'a kaç maç ceza verilmesi gerektiğini tartışan TFF, hakemlerin sezon boyunca gösterdiği kötü performansa ise herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

İngiliz basını, Roma'nın Talisca'yı transfer etmek için Benfica'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı.

Galatasaray'da başkanlığa adaylığını açıklayan 4 başkan adayının da yönetim kurulu listeleri belli oldu.

Real Madrid, Brezilyalı yıldız Neymar'ı transfer etmek için girişimlere başladı. Brezilya basını PSG'nin Neymar'ı 260 milyon euroya bırakabileceğini yazdı.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, teknik direktör Sam Allardyce ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde maç başına 2 gol ortalamasını bulan ve geçen 15 takım var. Türkiye'den iki ekip de bu listede yer aldı.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel, seçim sonrası yönetimden 2 yıllık sözleşme talep edecek.

Fatih Terim'in fikstür eleştirisine gönderme yapan Aykut Kocaman "Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." dedi.

1 Hakemlerin kötü performansı Arda'yı çıldırttı Arda Turan'a kaç maç ceza verilmesi gerektiğini tartışan TFF, hakemlerin sezon boyunca gösterdiği kötü performansa ise herhangi bir yaptırım uygulamıyor.

2 Şekip Mosturoğlu: Şampiyon olacağız Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, son maçta Galatasaray'ı geçerek şampiyon olacaklarını söyledi.

3 Yasin'in yeni takımı belli Galatasaray'da performansıyla hayal kırıklığı yaratan Yasin Öztekin'in Göztepe'yle anlaştığı ifade edildi.

4 Fenerbahçe, Oğuzhan için teklif yapacak Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup için Premier Lig ekiplerinden sonra Fenerbahçe'nin de devrede olduğu ifade edildi.

5 Tolga Ciğerci seneye G.Saray'da olmayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ağrılarını bahane ederek antrenmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci'yi gelecek yıl planlarından düşünmüyor.

6 Roma Talisca'yı transfer ediyor İngiliz basını, Roma'nın Talisca'yı transfer etmek için Benfica'ya 30 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu yazdı.

7 Fenerbahçe Pejcinovic ile prensipte anlaştı F.Bahçe yönetiminin, beklentileri karşılayamayan Neto'nun yerine Rusya Ligi şampiyonu Lokomotiv Moskova'nın stoperi Nemanja Pejcinovic'i transfer edeceği öğrenildi.

8 Aykut Kocaman, 4. kez kupayı kazanmayı hedefliyor F.Bahçe, yarın Akhisarspor'u yenerse Aykut Kocaman kupayı en çok kazanan teknik adam olarak tarihe geçecek.

9 Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e mesaj Fatih Terim'in fikstür eleştirisine gönderme yapan Aykut Kocaman "Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." dedi.