Volkan Demirel: Yine aynı filmi izleteceğiz

Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmadan çıkan sonuç, ligin büyük ölçüde kaderini belirleyecek.
G.SARAYLILARIN GÖZÜ BU MAÇTA
Galatasaraylıların sarı-lacivertlileri destekleyeceği kritik maç öncesi kaptan Volkan Demirel'den iddialı açıklamalar geldi.
AYNI SENARYO OLACAK
Geçtiğimiz sezon kazandıkları Başakşehir mücadelesini hatırlatan tecrübeli file bekçisi, "Bu tarz maçları her zaman iyi oynuyoruz. Geçen sene Başakşehir'i deplasmanda yenmiştik. Bu sezon da senaryo aynı olacak. Aynı filmi izleteceğiz" dedi.