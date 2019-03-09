Volkan Demirel: Yine aynı filmi izleteceğiz

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga eden Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi. MHK Talimatının 38. maddesine göre, 3 aydan fazla ceza alırsa Aydınus'un hakemlik hayatı bitecek.

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş, "Takımın en az ücret alan futbolcusuyum" diyerek TL bazında yapılan teklifi reddetti.

F.Bahçe teknik heyetinin, artık antrenmanlara bile alınmayan Slimani'yle ilgili yönetime verdiği rapor ortaya çıktı. Ersun Yanal'ın "Artık idmanlarda bile boş kaleye gol atamıyor" dediği öğrenildi.

Daniel Suarez ile Michael McDowell isimli iki pilot, yarış öncesi kalkış sırasında anlaşamayınca birbirine girdi.

Ajax'a 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in Neymar'ı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.

Aldırdığı oyuncularla tartışma konusu olan Comolli'nin forvet transferi için harekete geçmesi taraftarları endişelendirdi.

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i sahasında mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, yine aynı sonucu alacaklarını söyledi.

1 Fırat Aydınus'un hakemlik hayatı tehlikede Yardımcısı Yusuf Bozdoğan ile kavga eden Fırat Aydınus, PFDK'ya sevk edildi. MHK Talimatının 38. maddesine göre, 3 aydan fazla ceza alırsa Aydınus'un hakemlik hayatı bitecek.

2 Sinan Gümüş yapılan teklifi beğenmedi Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Sinan Gümüş, "Takımın en az ücret alan futbolcusuyum" diyerek TL bazında yapılan teklifi reddetti.

3 Başakşehir maçı öncesi Fenerbahçe'ye taraftar desteği Spor Toto Süper Lig'de bugün Medipol Başakşehir'e konuk olacak sarı lavivertli ekibe, karşılaşma öncesinde taraftarları moral verdi.

4 Ersun Yanal'ın Slimani raporu F.Bahçe teknik heyetinin, artık antrenmanlara bile alınmayan Slimani'yle ilgili yönetime verdiği rapor ortaya çıktı. Ersun Yanal'ın "Artık idmanlarda bile boş kaleye gol atamıyor" dediği öğrenildi.

5 Başakşehir-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri Lider Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

6 Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde Barcelona'dan rövanşı aldı Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 12 sayı farkla yendi.

7 Volkan Demirel: Yine aynı filmi izleteceğiz Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i sahasında mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, yine aynı sonucu alacaklarını söyledi.

8 Gerrard F.Bahçe-G.Saray derbisini örnek gösterdi Tribün olaylarının tüm dünyada yaşanan bir problem olduğunu söyleyen Gerrad, "Örneğin Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbiler tam bir hayal kırıklığı" dedi.

9 Real'den PSG'ye tarihin en yüksek transfer teklifi Ajax'a 4-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Real Madrid'de başkan Florentino Perez'in Neymar'ı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi.