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Volkan Demirel: Yine aynı filmi izleteceğiz

Geçtiğimiz sezon Başakşehir'i sahasında mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, yine aynı sonucu alacaklarını söyledi.

Volkan Demirel: Yine aynı filmi izleteceğiz
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Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmadan çıkan sonuç, ligin büyük ölçüde kaderini belirleyecek.

G.SARAYLILARIN GÖZÜ BU MAÇTA

Galatasaraylıların sarı-lacivertlileri destekleyeceği kritik maç öncesi kaptan Volkan Demirel'den iddialı açıklamalar geldi.

AYNI SENARYO OLACAK

Geçtiğimiz sezon kazandıkları Başakşehir mücadelesini hatırlatan tecrübeli file bekçisi, "Bu tarz maçları her zaman iyi oynuyoruz. Geçen sene Başakşehir'i deplasmanda yenmiştik. Bu sezon da senaryo aynı olacak. Aynı filmi izleteceğiz" dedi.

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