Volkan Demirel yine hatalı gol yedi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi.
Sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-lacivertlilerde taraftarın hedefinde iki isim vardı.
Biri teknik direktörü Cocu, diğeri ise Volkan Demirel.
Kadıköy'deki Benfica maçında yenilen golde hata yapan tecrübeli kaleci, Malatya karşısında da üstüne gelen topu tutamayarak bir kez daha takımını yaktı.
"BEN ONUN YAŞINDAYKEN TOP TUTAMIYORDUM"
Geçtiğimiz günlerde sarı-lacivertlilerin yeni kalecisi Berke hakkında konuşan Volkan, "Ben, Berke'nin yaşındayken top tutmasını bilmiyordum ve Fenerbahçe'ye geldiğim zaman kalecilik yapmayı öğrendim" demişti.
Oysa Volkan son 2 yıldır yediği hatalı gollerle Fenerbahçe'deki ilk yıllarını mumla aratır oldu.