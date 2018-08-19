Volkan Demirel yine hatalı gol yedi Kadıköy'deki Benfica maçında yenilen golde topa geç çıktığı için eleştirilen Volkan Demirel, Yeni Malatyaspor maçında da üstüne gelen meşin yuvarlağı tutamadı. 19.08.2018 - 09:17