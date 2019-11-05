Volkan Demirel'den Altay'a uyarı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Birçok net pozisyon bulmasına rağmen direkleri geçemeyen sarı-lacivertliler, Umut Bulut'un golüne engel olamayınca sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)
Kaleci Altay Bayındır'ın rakibine attığı kasıtlı tekme ise maçın önüne geçti. Hakemlerin gözden kaçırdığı bu pozisyonla ilgili ilk uyarı, mentör Volkan Demirel'den geldi.
"SAKİN OL ALTAY"
Pedro Henrique'ye vuran genç kaleyle görüşen Demirel'in, "Sakin ol. Bu tip pozisyonlarda kart görmemelisin" dediği öğrenildi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)