Volkan Demirel'den Harun Tekin'e destek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli takımın 3-1'lik üstünlüğüyle sona eren mücadelenin 13. dakikasında Hatun Tekin'den büyük bir hata geldi.

Roman Neustadter'in geri pasında meşin yuvarlağı ayağının altından kaçıran Tekin, takımının 1-0 geriye düşmesine neden oldu.

YANINDAYIM HARUN

1-0'dan geriye dönen ve karşılaşmayı 3-1 kazanan Kanarya'da Harun Tekin'e sahip çıkan biri vardı. Maç sonu İnstagram hesabından Harun'la çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Volkan Demirel, 29 yaşındaki kalecinin yanında olduğunu gösterdi.

Hatırlanacağı gibi Volkan da yıllar evvel buna benzer bir hata yapmış ve Schalke maçında topu ayağının altından kaçırarak Kuranyi'nin boş kaleye gol atmasına neden olmuştu.