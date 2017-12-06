Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, NTV Spor'dan Ercan Taner'in sorularını yanıtladı.

Takım içindeki durumları değerlendiren Volkan, meslektaşı Muslera hakkında da konuştu.

"AYKUT HOCA'YI GÖRÜNCE ÇOK SEVİNDİK"

Osmanlıspor maçından sonra takım arkadaşlarıyla toplantı yaptıklarını söyleyen Volkan Demirel "Birbirimizi tanımıyorduk, bazı şeyler oturmamıştı. Takım olmak için zamana ihtiyaç vardır. Birbirimizi tanımıyorduk ve birbirimizden uzaktık. Osmanlıspor maçı sonrası bir toplantımız oldu ve neyi yanlış yaptığımızı osyunma odasında futbolcular olarak konuştuk. Ben de 15 yıllık tecrübemden dolayı bildikleri aktardım. Milli Takım arası vardı ve sonra döndüğümüzde bambaşka bir ortam vardı. Yetenekli oyuncularız, henüz başarı yakalamadık ama her geçen hafta bir seviye daha üste çıkıyoruz. Fenerbahçe'nin uzun yıllardır böyle top oynamadığı söylenir, bu sene ki en büyük avantaj Aykut Kocaman'ın başımızda olması. Aykut Kocaman ile yönetim arasındaki konulara girmedik, onu takımın başında görünce çok sevindik. Aykut hocanın neler yapabileceğini iyi biliyorum, buralara geleceğimizi az çok tahmin ediyorum. Osmanlıspor maçından sonra birliktelik artınca, takımın farkı ortaya çıktı." şeklinde konuştu.

Volkan Demirel'den Muslera'ya destek - İZLE

MUSLERA'YA DESTEK VERDİ

Beşiktaş derbisinde yediği hatalı golden sonra eleştirilere maruz kalan Muslera hakkında da konuşan tecrübeli kaleci "Muslera'yı çok beğeniyorum. Geçen haftaki performansından dolayı çok eleştiriliyor, çok yanlış eleştiriler bunlar. Bu zamana kadar Galatasaray için çok maç kazandırmıştır. Bu kadar yüklenilmesini doğru bulmuyorum" diyerek meslektaşına destek verdi.