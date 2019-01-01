Volkan Demirel'den özür bekleniyor

Fenerbahçe’de transfer konusundaki sessizlik sürerken kadro dışı bırakılan oyuncular için önceki gün atılan adımlar taraftarları da harekete geçirdi. Ersun Yanal’ın raporu doğrultusunda yönetim tarafından kadro dışı bırakılan Aatıf ve Dirar’a af çıktı. İki oyuncunun da takımın kampına katılacağı açıklandı.

ÖZÜR DİLERSE DÖNER DEMİŞTİ

Bu hareketin ardından gözler Volkan Demirel’e çevrildi. Yönetici Semih Özsoy ile yaşadığı tartışmanın ardından ‘Haddini aştı’ denilerek kadro dışı bırakılan Volkan Demirel için Başkan Ali Koç “Özür dilerse dönebilir” ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Demirel’in, daha önce Ersun Yanal için “Aykut Kocaman’ın sistemiyle başarılı oldu” sözlerine karşılık ise tecrübeli teknik adam “Kimseye karşı peşin fikrim yok” diyerek polemiği sonlandırdı.

ÖZÜR DİLE DÖN VOLKAN

Taraftarlar da sosyal medyadan hem Volkan’a hem de yönetime çağrıda bulunarak “Bu ayrılığı sonlandırın” mesajını verdi. Sarı-lacivertliler Aatıf ve Dirar’ın affedildiği bir ortamda 17 yılını Fenerbahçe’ye veren Volkan’ın da takıma dönmesi gerektiğini belirtirken emektar kaptana “Özür dile ve takıma dön, sana ihtiyacımız var” diye seslendi.

Volkan daha önce yaptığı açıklamada “Bu şekilde kadro dışı kalmış olmayı hak etmiyorum. Yine de Fenerbahçe’m için; suçlu olmadığımı düşündüğüm hâlde benden beklenilen özür dilemem ise, özrümü dilerim” ifadelerini kullanmıştı. Göreve yeniden getirilen İdari Menajer Volkan Ballı’nın tecrübeli kaleciyle irtibata geçerek köprü vazifesini üstlendiği belirtildi. Volkan’ın bir-iki gün içinde özür dileyip takıma dönmesi bekleniyor.

SEMİH ÖZSOY'LA GÖRÜŞECEK

Volkan Demirel’in menajeri Erdinç Şehit, tecrübeli kalecinin önümüzdeki günlerde Başkan Ali Koç ile bir araya geleceğini söyledi. Görüşmede Volkan Demirel’in gerginlik yaşadığı yönetici Semih Özsoy’un da bulunması bekleniyor. Görüşmenin Başkan Koç’un yurt dışında olmasından dolayı hafta içinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu görüşme sonrasında Volkan’ın takımdaki geleceği belli olacak.

Fenerbahçe yönetimi, A2 takımına yollanan Ozan Tufan’a A takım yolunu açmayı düşünmüyor. Ozan’ın ya satılması ya da takasta kullanılması gündemde. Fenerbahçe’ye büyük umutlarla transfer edilen ancak hayal kırıklığından öteye geçemeyen genç oyuncuya BB Erzurumspor’un talip olduğu öğrenildi.