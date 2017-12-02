Volkan Demirel'den şampiyonluk sözleri

Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya indiren ve derbiden çıkacak sonucu merakle bekleyen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, şampiyon olacaklarını iddia etti.

AYKUT HOCA'NIN ETRAFINDA KENETLENDİK

Hürriyet'e konuşan Volkan, sezona çok kötü başladıklarını belirtip şöyle konuştu:

“Sonrasında toparlandık. Aykut Kocaman’ın etrafında kenetlendik. Bu takımın en önemli parçası taraftar. Onları üzdüğümüz zamanlar oldu ama artık mutlu olma zamanı. Ben onlardan biri olarak maça gelmelerini, bizi desteklemelerini istiyorum.”

PUAN FARKINI AZALTIRSAK KESİN ŞAMPİYON OLURUZ

Taraftar olmadan hiçbir şey başaramayacaklarını söyleyen Volkan, “Fenerbahçe taraftarı tribünleri doldursun ve arkalarına yaslanıp izlesinler. Bir şey başaracaksak hep beraber başaracağız. Devre arasına puan farkı azalmış girersek kesinlikle şampiyon oluruz” diye konuştu.