Volkan Demirel'den sert açıklama

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'la 1-1 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Volkan Demirel çok sert açıklamalarda bulundu. Trabzonspor yedek kulübesinden bir ismin ağır ağır sözler söylediğini dile getiren Volkan, kendisinden özür dilenmesini istedi.

ÖZÜR DİLEMEZSE OTOBÜSTEN ALIRIM

Volkan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Oynamıyorum, oynamadığım için röportaja gelmemi gereksiz gören olabilir. Ben de böyle görüyorum ama oynayan arkadaşlarımız maçla ilgili konuşabilirler. Biz kendi halimize düşmüş bir takımız şu an, kimse bize dil uzatamaz.

Trabzonspor'un analizcisi midir tercümanı mıdır neysek tam içeri girerken arkamdan gereksiz laflar söylüyor. Kendisinden tüm camiamızdan özür dilemesini rica edeceğim. Özür dilemezse ben gider otobüsten alır özür diletirim .O doğduğundan beri biz burada yenilmiyoruz. Herkes haddini bilecek."