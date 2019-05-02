Volkan Demirel'e 3 maç ceza verildi

PFDK, Trabzonspor maçında sportmenliğe aykırı hareketi ve sonrasında yaptığı sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Volkan Demirel'e 3 maç men cezası verdi.

İhraç edilmesine rağmen karma alanda açıklama yapan Sadık Çiftpınar'a ise 13 bin TL para cezası verildi.

TFF'DEN RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

PFDK'dan yapılan açıklamada, " FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu VOLKAN DEMİREL'in, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın, müsabakada ihraç edilmesine rağmen müsabaka bitiminde karma alanda açıklamada bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

TRABZONSPOR GÖREVLİSİNE 15 GÜN

Volkan Demirel'in karşılaşmanın ardındna tartıştığı Trabzonspor görevlisi Gökhan Kırdemir'e ise, rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.