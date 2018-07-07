Volkan Demirel'e Ankaragücü'nden teklif

Bu sezon Süper Lig'e yükselen Türk futbolunun köklü takımlarından Ankaragücü'nde transfer çalışmaları devam ediyor.

"GEL TAKIMIN KAPTANI OL"

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran İsmail Kartal yönetimindeki Başkent ekibi, güçlü bir kadro oluşturmak için Süper Lig'de forma giyen tecrübeli isimlere yöneldi. Bu doğrultuda sarı-lacivertli takımın ilk hedefi Volkan Demirel oldu.

Volkan'ı arayan İsmail Kartal, "Gel yeniden beraber çalışalım. Kaptan ol, aynı zamanda yardımcılığımı da yaparsın" dediği ifade edildi. Volkan'ın ise Kartal'a, "Hocam biraz daha beklemek istiyorum" sözleriyle cevap verdiği belirtildi.

VOLKAN TEKLİF BEKLİYOR

Volkan Demirel'in Fenerbahçe ile sözleşmesi bitti ve henüz yeni kontrat için görüşme yapılmadı. Başkan Ali Koç'la görüşecek olan Volkan, beklediği gibi bir teklif alamaması durumunda Amerika, Katar veya bir başka seçeneği değerlendirecek.

Öte yandan tecrübeli kaleci, Fenerbahçe'yle anlaşamazsa Türkiye'de bir takıma transfer olmaya sıcak bakmıyor.