Volkan Demirel'e süresiz sözleşme

Fenerbahçe, kaptan Volkan Demirel ile yeniden anlaştı. Anlaşmanın süresi ve verilecek ücretle ilgili resmi açıklama yapılmadı. Tecrübeli file bekçisinin anlaşmasıyla ilgili en çok merak edilen mukavelenin süresi oldu.

36 yaşındaki kaleci, 40 yaşına kadar oynamak ve futbol kariyerini sarı-lacivertli takımda sonlandırmak istediğini ifade ediyordu. Ancak geçen sezon bir yıllık anlaşma yapıldı. Volkan'ın bu isteği ise yeni yönetim tarafından kabul gördü.

Milliyet'in haberine göre, tam 16 yıldır Fenerbahçe kalesini koruyan Volkan Demirel’in sarı-lacivertli kulübün sembol isimlerinden biri olmasının da etkisiyle anlamlı bir sözleşme yapıldı.

SÜRESİZ ANLAŞMA YAPILDI

Volkan'la yapılan anlaşma manevi açıdan oldukça önemli. Böylelikle futbolcu kulüp tarihine bir başka açıdan da geçmiş oldu. Bu anlaşmanın hukuki tarafından çok manevi anlamının daha önemli olduğu vurgulandı. Geçen sezon genelde yedek bekleyen kaleci Kameni'den daha az bir ücrete oynayan Volkan Demirel'in bu durumu da düzeltildi.

Kameni’yi gönderip yabancı kontenjanında yer açmak ve maaş bütçesini düşürmek isteyen yönetim, Volkan’ı birinci kaleci olarak düşünüyor. Fenerbahçe’de kısıtlı olan transfer bütçesini daha kritik ve önemli noktalarda kullanılacak.

"FENERBAHÇE'DE OLMAK HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Kaptan Volkan Demirel attığı imza ile kariyerini Fenerbahçe’de noktalayacak olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.

Tecrübeli kaleci, "Son 1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Comolli bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemli, mutluluk verici, gurur verici, onur vericidir. Her zaman ifade ettiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkanları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum" dedi.