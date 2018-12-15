Volkan Demirel'i yakan sözler

Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından gözler kadro dışı kalan futbolculara çevrilmişti.

Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe ve Dirar'ın affedilmesini isteyen Yanal'ın Volkan Demirel konusunda neden kararsız kaldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezonun başında Aykut Kocaman'ın göreve gelmesinin ardından açıklamalarda bulunan Demirel, Ersun Yanal'ın Kocaman'ın kurduğu sistem sayesinde başarılı olduğunu söylemişti.

VOLKAN'IN YAKAN SÖZLER

Tecrübeli kaleci, "Aykut Hoca gittikten sonra gelen hocalar, Aykut Hoca'nın oturtmuş olduğu sistemden ötürü başarılı oldu. Bunu belki herkes söyleyemez, ben söyleyebilirim. Ersun Hoca zamanından bahsediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Demirel'in bu sözlerine çok bozulan 56 yaşındaki teknik adamın şimdilik yönetimden herhangi bir af talebinde bulunmayacağı öğrenildi.