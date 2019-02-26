Volkan Demirel'in gol sevinci

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti.

İlk yarıyı siyah-beyazlılar 3-0 önde kapatırken, ikinci devrede işler tersine döndü. Miha Zajc, Sadık Çiftpınar ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle skoru 3-3'e getiren sarı-lacivertliler, galibiyeti kaçıran taraf oldu.

Atılan gollerde büyük sevinç yaşayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel ise Hasan Ali'nin füzesi sonrası adeta çılgına döndü.

Kendi taraftarlarının olduğu bölgeye doğru dönen Volkan, yaptığı hareketlerle sarı-lacivertlileri coştururken, Beşiktaşlıları çıldırttı.

KUDURTUCU MODU AÇTI

Sosyal medyada Volkan'ın tavırlarıyla ilgili yorum yapan Fenerbahçeliler ise, "Kudurtucu modu açtı yine" şeklinde espriler yaptı.

MAÇ ÖNCESİ DE BEŞİKTAŞLILARLA TARTIŞMIŞTI

Deneyimli eldiven, maç öncesi ısınma hareketleri yaparken kendisine laf atan Beşiktaşlı taraftarlarla kısa süreli bir tartışma da yaşamıştı.