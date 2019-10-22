Türkiye Futbol Federasyonu'nun düzenlediği UEFA B Antrenör Kursu, Erzurum'da başladı.

Aralarında A Milli formayı da terletmiş olan Volkan Demirel, Egemen Korkmaz, Ahmet Dursun ve Serkan Balcı gibi isimlerin yer aldığı 30 kursiyerin antrenör olmak için katıldığı UEFA B Antrenörlüğü kurs programında, Beşiktaş'ın eski kaptanı Mehmet Ekşi ve Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ömer Kaner eğitim verdi.

Sunum olarak antrenman, sporcu, antrenör ve antrenörün görevleri başlıklı konulardan bahseden Mehmet Ekşi, daha sonra teknik direktör adaylarını Yüksek İrtifa Futbol Sahası'na çıkararak teknik anlamda bilgiler verdi. Ömer Kaner'in kursiyerlere uygulamalı olarak anlatmış olduğu bilgileri özellikle Volkan Demirel, not alarak dinledi.

Volkan Demirel'in hedefi teknik direktör olmak - İZLE

VOLKAN: "F.BAHÇE'YE HİZMETE DEVAM EDECEĞİM"

Kaner'in uygulama derslerinde vurgulamak istediği noktaları Volkan Demirel'in hızlıca bilmiş olması, arkadaşları ve eğitmenlerinden takdir aldı.

Futbolu geçtiğimiz aylarda bırakan ve sarı-lacivertli taraftarların yüzünü güldüren teknik adam olma hedefiyle ilerleyen Volkan Demirel, "Bizim için yeni bir dönem başlıyor. Eğitimlerimizi alıp kendimizi hazırlamaya çalışacağız. Önümüzde uzun bir yol var. Saha kenarına geçip bu şekilde futbolu yönetmek farklı bir göz ve bu gözü iyi kullanabilmek için belli bir bilgiye ihtiyacınız var. Fenerbahçe taraftarının beni ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Ben de onları çok seviyorum, camiamı çok seviyorum. Hiç ara vermeden bu şekilde futbolculuktan antrenörlüğe geçmek benim için çok güzel bir şans oldu. Bundan sonrası bana kalmış tabi ki. Bu şansı en iyi şekilde devam ettirip, Fenerbahçe’ye hizmet etmenin vermiş olduğu gururu antrenörlük safında da bir kademe daha ileri götürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"

Gelecek hedefleri hakkında da konuşan Demirel sözlerini şöyle sonlandırdı:, "Kaleci olduğum için herkes benim kaleci antrenörü olmamı bekliyor ancak benim hedefim tamamen teknik direktörlüğe doğru gidecek. Kaleci arkadaşlarıma her zaman yardımım, desteğim olacaktır ama benim hedefim teknik direktörlüğe doğru, kendimi buna hazırlıyorum."