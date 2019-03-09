Volkan Demirel'in hesabı tutmadı

Lider Başakşehir, Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 2-1 kazandı.

"AYNI FİLMİ İZLETECEĞİZ DEMİŞTİ"

Mücadeleden önce Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel iddialı açıklamalarda bulumuştu.

Tecrübeli eldiven "Bu tarz maçları her zaman iyi oynuyoruz. Geçen sene Başakşehir'i deplasmanda yenmiştik. Bu sezon da senaryo aynı olacak. Aynı filmi izleteceğiz" demişti. Ancak sonuç böyle olmadı.

KAZANAN BAŞAKŞEHİR OLDU

Mücadelenin ilk yarısını çok iyi oynayan Başakşehir, bir ara kontrolü Fenerbahçe'ye verse de 84. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrılmasını bildi.

Turuncu-lacivertliler bu sonucun ardından liderliği sürdürürken, Fenerbahçe ise 28 puanda alt sıralarda kaldı.