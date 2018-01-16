Volkan Demirel'in mutluluk tablosu

Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'le eşi Zeynep Sever Demirel'e ünlü sanatçı Ali Elmacı güzel bir jest yaptı.

Ali Elmacı, Demirel Ailesi'nin mutlu aile yaşantısını resmetti. Zeynep Sever Demirel'in özel isteğiyle hayata geçen bu eser, Demirel çiftinin yaptıkları paylaşımıyla ortaya çıktı. Yoğunluğundan dolayı özel sipariş kabul etmemesine rağmen Demirel Ailesi'ni kırmayan başarılı ressam, Kasım 2017'de başladığı eseri önceki gün teslim etti.

EVLERİNİN EN DEĞERLİSİ

Volkan Demirel ile 2009 Belçika Güzeli eşini kızları Yade ve Yeda'nın yanı sıra köpekleriyle de birlikte resmeden Ali Elmacı'nın eserini gören Demirel, tabloya hayran kaldı.

Ali Elmacı'ya emeği için teşekkür eden ünlü çift, tablo önünde de poz vermeyi ihmal etmedi. İkilinin evlerinin en güzel köşesine asacakları eser için de 50 bin TL ödediği öğrenildi. Bu arada çiftin evinde daha birçok Ali Elmacı imzalı tablo ve heykel bulunuyor.