Volkan Demirel'in transfer raporu

Transferde hummalı bir çalışma içinde olan Fenerbahçe'de futbolcu araştırmaları dört koldan devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde oyuncu izleme görevine son olarak Volkan Demirel eklenmişti. Demirel, özellikle EURO 2020 elemelerini takip edip notlar almıştı.

İKİ İSME REFERANS OLDU

Ara transfer dönemi öncesi listesinde birçok yıldız bulunan Fenerbahçe, gündemine Volkan Demirel'in referansı ile iki isim daha aldı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın görevlendirdiği Demirel, Yunanistan ile Finlandiya arasında oynanan EURO 2020 Eleme maçını yerinde izlemişti.

VARAN 1: PUKKI

Demirel'in bu maçta Finlandiya'nın golcüsü Teemu Pukki'ye hayran kaldığı, Yanal'a verdiği raporunda da bunu belirttiği öğrenildi.

Vedat Muriç'in yanına üst düzey bir forvet almayı planlayan Fenerbahçe'nin 29 yaşındaki oyuncuyu da listesine aldığı ifade edildi. Yunanistan'a 2-1 yenildikleri maçta 1 gol atan Finlandiyalı, bu sezon Premier Lig'in de öne çıkanlarından oldu.





15 MAÇTA 8 GOL

Championship'te 43 maçta 29 gol atıp, 10 asist yapan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon da Premier Lig'de 15 karşılaşmada 8 kez fileleri havalandırdı ve bu maçlarda 3 de asist üretti.



Profesyonel kariyerinde 7 farklı takımın formasını giyen Teemu Pukki, 390 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 146 gol sevinci yaşayan yıldız oyuncu, 57 de asist yaptı. Kariyerinde kırmızı kart görmeyen Finlandiyalı, 22 kez sarardı. Vedat Muriç ile birlikte üst düzey bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan sarı-lacivertliler golcü futbolcuyu transfer edebilir...

VARAN 2: DIMITRIOS GIANNOULIS

Hasan Ali Kaldırım'a alternatif bir sol bek arayan Fenerbahçe, o ismi Yunanistan'da buldu; Dimitrios Giannoulis... PAOK forması giyen 24 yaşındaki oyuncuyu izlediği kısa bir süre önce haberleştirilen Volkan Demirel'in bu isim üzerindeki ısrarı sol bek listesindeki hamlelerin sıralamasını değiştirdi.



