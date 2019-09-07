Volkan Demirel'in yeni görevi belli oldu

Fenerbahçe ile özdeşleşen isimlerden biri olan Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde futbola veda ederek Ersun Yanal'ın ekibine katıldı.

OYUNCULARLA ÖZEL OLARAK İLGİLENECEK

Kariyerini Fenerbahçe'ye adayan deneyimli ismin yeni görevi netleşti. İlk etapta Ersun Yanal'ın yardımcısı olması beklenen Volkan'ın, henüz gerekli belgeleri alamadığı için bu görevi şu aşamada yapmayacağı aktarıldı.

Volkan Demirel'in yardımcı antrenör olmadan önce takıma mentörlük yapacağı, saha içi ve saha dışında tüm futbolcularla birebir ilgileneceği ifade edildi.

Samandıra'da yoğun bir mesaiye başlayan Demirel, deplasmanlara da takımla birlikte gidecek.

MENTÖR NEDİR?

Bir futbolcunun başarılı olması için fiziksel olduğu kadar zihinsel olarak da güçlü olması gerekir. Mental açıdan problemli oyuncular çoğu zaman takımın dengesini de bozar. Dünyanın önemli kulüpleri, bu tarz sorunlarla karşılaşmamak için teknik ekiplerinde mentör görevlendirirler.

Mentör, futbolcuların zihinsel olarak rahatlamasını, hedefe odaklanmasını, konsantre olup maçlara en iyi şekilde hazırlanmasını sağlayan kişilerdir.

Takımdaki oyuncularla tek tek ilgilenen mentörler, futbolcuların sosyal, zihinsel ve ruhsal ihtiyaçlarını analiz ederek onlara tavsiyeler verirler. Mentörler futbolcuların bireysel performanslarını yukarıya çekerek başarılı olmasına yardımcı olur.

Futbolcuların mental açıdan sağlam olması takımın başarısında kilit rol oynar.