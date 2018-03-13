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Volkan: Derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlanıyorum

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi sarı-lacivertli camiaya seslendi.

Volkan: Derbiye yüksek konsantrasyonla hazırlanıyorum
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Spor Toto Süper Ligi'nin 26. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak dev maç öncesi açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, kazanmaları durumunda şampiyonluk yolunun açılacağını söyledi.

YÜKSEK KONSANTRASYONLA HAZIRLANIYORUM

Hürriyet gazetesine konuşan Volkan, “Galatasaray maçı çok önemli. Ligde kalan tüm maçları kazanmalıyız ve derbi de ilk adım. Galip gelirsek şampiyonluk için yolumuz açılır. Formdayım ve maça yüksek konsantrasyonla hazırlanıyorum” dedi.

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