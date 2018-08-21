Volkan: Gün geldiğinde kale Berke'nin

Fenerbahçe'de Benfica maçları ve Yeni Malatyaspor yenilgisi sonrası kaleci konusunda ortaya atılan polemikler giderek artarken, genç kaleci Berke Özer'in adı daha fazla gündeme gelmeye başladı.

Volkan Demirel'in geçen sezonun başında olduğu gibi bu sezon da hatalı goller yiyerek lige başlaması eleştiri alırken, sezonun ilerleyen bölümü için de bazı alternatif adayları doğurdu. Camia ve taraftarlar arasında Altınordu'dan transfer edilen 18 yaşındaki Berke'nin adının öne çıkması dikkatlerden kaçmadı.



Son günlerde eleştirilerin odağında olan kaptan Volkan Demirel de ilk geldiği andan itibaren çok destek verdiği genç meslektaşının biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

GÜN GELDİĞİNDE KALE BERKE'NİN

Berke'yi sarı-lacivertli kalede bir numara olarak görmekten rahatsız olmayacağını aksine mutluluk duyacağını dile getiren Volkan'ın, zamanla daha çok tecrübe kazanıp, yeteneğiyle bu noktaya zaten ulaşacağını belirttiği öğrenildi.

37 yaşındaki kaleci, "Gün geldiğinde bu kale zaten Berke'nin, benim desteğim hep kendisiyle olacak. Fenerbahçe'de başarılı olabilecek yetenekte, karakterde" şeklinde konuştu.











