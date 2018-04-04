Volkan: Muslera'yı en iyi ben anlarım

Boluspor'a hazırlık maçında 6-2 yenilen Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel, yaklaşık 40 metreden yediği golle oldukça şiddetli bir şekilde eleştirilmişti. Kayseri maçı sonrası konuşan Volkan, Muslera'nın Kucka'dan 52 metreden yediği golü de yorumladı.

MUSLERA'YI ANLIYORUM, KISMETSİZLİK YAŞADI

Volkan Demirel, "Büyük takım kalecileri önde oynamak zorundadır. Takım olarak önde oynandığı için durum bunu gerektirir. Kucka'nın bir anda vurmasıyla Muslera'nın önde olması golü getirdi ama bunlar çok takılacak şeyler değil. Kucka idmanda 1000 kere vursun boş kaleye atamaz. Top ayağına oturdu, o da Muslera'nın kısmeti oldu.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Hedefimiz kalan maçların hepsini kazanmak. İlla ki bir puan kaybı olacak. Galatasaray'la ikili averajda aynıyız. Başakşehir'e karşı avantajlıyız. Onların birbirleriyle oynamaları avantaj. Biz kazanıp yola devam edeceğiz. Galatasaray'la aramızdaki gol averajını da fırsat bulduğumuz maçlarda kapatmamız gerek." şeklinde konuştu.

Volkan Demirel, 40 metreden gol yedi - İZLE

27 YAŞIMDAN DAHA İYİYİM

Eskiye göre daha iyi durumda olduğunun altını çizen Demirel, "Oynadığım son 4 maçta (Başakşehir, Malatya, G.Saray, Kayseri) gol yemedik. Böyle devam edebilirsek, güzel şeyler olur. Elimden geldiğince kendime bakıyorum. Çok çalışıyorum, fiziğimi korumaya çalışıyorum. Uykuma, yememe, içmeme dikkat ediyorum. Gençken bir şekilde götürüyorsun ama 33'ten sonra zor oluyor. Şu anki fiziğim 27-28 yaşındaki fiziğimden daha iyi. Bunu koruyabilirsem, şans da verilirse devam etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.