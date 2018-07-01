Volkan, Muslera'yı tebrik etti

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda son 16 turu maçında Portekiz'i 2-1 yenen Uruguay, çeyrek finale çıktı.

VOLKAN'IN MESAJINA MUSLERA'DAN CEVAP

Uruguay'da başarılı bir maç çıkaran ve çeyrek final sevinci yaşayan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'yı ilk tebrik edenlerden biri Fenerbahçe file bekçisi Volkan Demirel oldu.

Volkan Demirel, kişisel Instagram hesabından Muslera ile bir fotoğrafını paylaştı ve İngilizce "Tebrikler kardeşim" yazdı. Muslera da kendisini tebrik eden Volkan Demirel'e yine Instagram'dan "Teşekkürler abi" diye cevap verdi.