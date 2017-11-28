Volkan: Şampiyon olduğumuz yıllardaki hava var

4-1'lik Sivas zaferinden sonra Antalya'da tek golle kazanan sarı-lacivertli futbolcular zirveyi zorlamaya başlasalar da 'Kötü futbol oynuyorlar' şeklindeki yorumlara maruz kaldılar.

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Volkan Demirel şu an iyi futboldan ziyade 3 puana ihtiyaç duyduklarının altını çizerken, kamuoyu tarafından yapılan eleştirilere Antalya maçı sonrası şu yanıtı verdi:

"Geçtiğimiz günlerde neler konuşuluyordu, şimdi neler konuşuluyor. Ülkemizde her şey haftalık yaşanıyor. Sezon başından beri çok tenkit edildik. Eleştirilenlerin başında da hep ben vardım. Elbette eleştiriler olacak, bunlar normal. Taraftarlarımızın da hakkı var üstelik. Her takımda futbolcuların zaman zaman formsuz olduğu dönemler olur. Ancak bizim en büyük şanssızlığımız tüm futbolcular olarak aynı anda düşüş yaşamamızdı. Futbol dünyasında inişler-çıkışlar oluyor. Önemli olan dengeyi koruyabilmek ve yeniden ayağa kalkabilmek."

AA



ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ YILLARDAKİ HAVA VAR

"Şu an şampiyon olduğumuz yıllardaki hava var takımda. Bunu görebiliyorum. Gerek başkanımız gerek asbaşkanımız Ali Yıldırım gerekse Aykut Hoca, bizim başarılı olabilmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Bizim şu an iyi oyundan ziyade sonuç almaya ihtiyacımız var. Kazandıkça takımın güveni artacak, güzel oyun gelecektir. Kaliteli oyuncu grubuna sahibiz."