Volkan Şen Adana Demirspor yolunda

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transfer bekleyen taraftara mesaj yolladı. Cengiz, "Her kuruş önemli, biz bunu rastgele sarf edemeyiz" dedi.

Cengiz: Bu milletin refahı transferden daha önemli

Daha heyecanlı bir yönetim kurulu kurmak istediğini söyleyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, erken seçim kararı aldığını açıkladı.

Birkaç gündür İngiltere'de bulunan Beşiktaşlı yöneticiler, David Ospina ve Nacer Chadli transferlerinde sona yaklaştı.

Beşiktaş Ospina ve Chadli'yi transfer ediyor

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Trabzonspor Aykut Demir'e ateş püskürdü

Trabzonspor, kulüpten 9 milyon 815 bin lira tazminat almaya hak kazanan Aykut Demir hakkında bir açıklama yaptı. Bordo-mavililer, Demir'in tazminatını faiziyle birlikte talep ettiğini belirtti.