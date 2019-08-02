Volkan Şen Adana Demirspor'da

Volkan Şen, tam 1 yıl 2 ay sonra futbola geri döndü.

Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşamayan tecrübeli futbolcu, Ümit Özat'ın çalıştırdığı Adana Demirspor ile anlaşmaya vardı.

BOŞ MUKAVELEYE İMZA ATTI

Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi takımların da formalarını giyen 32 yaşındaki futbolcunun boş mukaveleye imza attığı duyuruldu.

Parayı ikinci planda tutan Şen'in ne kadar maaş alacağı henüz bilinmiyor.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Kulübümüz Volkan Şen ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Oyuncumuz boş mukaveleye imza atarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştır. Tecrübeli oyuncumuz takım arkadaşları ile tanıştıktan sonra ilk antrenmanda yer almıştır. Teknik direktörümüz Ümit Özat, Volkan'ın takımımıza son derece faydalı bir oyuncu olacağına dikkat çekerek kendisine başarılar diledi."