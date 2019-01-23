Volkan Şen Adana Demirspor'la anlaştı

Bir dönem 4 büyüklerde top koşturan birçok futbolcu, yaz transfer döneminde takım bulamayıp boşta kalmıştı.

O futbolculardan biri olan Volkan Şen'in 1. lig ekibi Adana Demirspor'la anlaştığı öğrenildi. Volkan'ın önümüzdeki günlerde Adana'ya giderek sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da da top koşturan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerini 1. ligde sürdürecek.

SABRİ, BATUHAN VE SERCAN BOŞTA

Öte yandan boşta olan futbolculardan Sabri Sarıoğlu, Batuhan Karadeniz ve Sercan Yıldırım ise henüz bir takım bulamadı. Bonservisi elinde olan 3 futbolcu da kulüp arıyor.