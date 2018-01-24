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Volkan Şen AEK'ya transfer oluyor

Trabzonspor'da bekleneni veremeyen Volkan Şen, Yunanistan ekibi AEK ile anlaşmaya vardı.

Volkan Şen AEK'ya transfer oluyor
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Sezon başında Trabzonspor'a büyük umutlarla transfer edilen Volkan Şen, bordo-mavili takımdan ayrılıyor.

OMZULARDA  KARŞILANMIŞTI

Daha önce Trabzonspor'dan olaylı bir şekilde ayrılan milli futbolcu, ikinci kez karadeniz ekibine transfer oldu.

Bordo-mavili taraftarların havalimanında omuzlara karşıladığı Volkan Şen'in ikinci Trabzon macerası kısa sürdü. Milli futbolcu Yunan ekibi AEK ile anlaşmaya vardı.

TEKLİFİ KABUL ETTİ

Ocak ayının başında Volkan Şen'e teklif yapan ve reddedilen Yunanistan Ligi'nin güçlü ekiplerinden AEK Atina, Volkan Şen'e tekrardan bir teklif yaptı.

Rıza Çalımbay'ın gözden çıkardığı 30 yaşındaki Volkan Şen, kendisine yapılan yeni teklifi kabul etti. Başarılı oyuncu 6 aylığına AEK Atina forması giyecek.

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