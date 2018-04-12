Volkan Şen: Beşiktaş'a bedelsiz gelirim

Sezon başında Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in sezon başında transferini istediği Volkan Şen'le ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandığı öne sürüldü.

Atiker Konyaspor'da top koşturan ve sezon sonu boşa çıkacak olan kanat oyuncusu Volkan Şen'in, Güneş'le transfer için görüştüğü iddia edildi.

BEDELSİZ GELİRİM

Volkan Şen'in Bursaspor'dan hocası olan Güneş'e, "Beşiktaş'a bedelsiz gelirim hocam" dediği öne sürüldü.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Sosyal medyada konuyla ilgili yorumlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, Bursaspor'dan sonra gittiği her takımda hayal kırıklığı yaratan Volkan'ın transfer edilmesine karşı çıktı.