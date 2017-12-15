Volkan Şen: Bursaspor maçında patlama yapacağım

Trabzon'un sezon başında renklerine bağladığı Volkan Şen, hazır olmadığı için genellikle kulübede ya da tribünde beklerken, Ziraat Türkiye Kupası'nda BŞB Erzurumspor'la oynanan maçla birlikte tam anlamıyla sahalara dönüş yaptı.

ŞANS VERİLİRSE ESKİ FORMUNA KAVUŞACAĞINI SÖYLEDİ

Fırtına'nın 5-1 kazandığı karşılaşmada 2 gol atarak yıldızlaşan Volkan, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Süper Lig'de de şans vermesi halinde eski formuna kavuşacağını söyledi.

Sezon başı kampına katılmadığı için eksiklerinin bulunduğunu itiraf eden Şen, ancak geçen süreçte çok iyi çalıştığını ve fizik olarak hazır hale geldiğini söyledi.

BURSASPOR MAÇINDA PATLAMA YAPACAĞIM

Bordo-Mavililer'in Süper Lig'in 16. haftasında Bursaspor'la oynayacağı zorlu karşılaşmada forma giymek istediğini söyleyen 30 yaşındaki futbolcu, iddialı açıklamalar yaptı. Volkan, "Rıza hocam bana şans verirse asıl Bursaspor maçında patlama yapacağımdan kimsenin kuşkusu olmasın. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğime söz veriyorum. Trabzonspor'a oynamak için geldim, bu hakkı elde etmek içinde elimden gelinin fazlasını yapacağım" dedi.