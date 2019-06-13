Volkan Şen, Bursaspor'a transfer oluyor

Süper Lig'de Bursaspor'la yaşadığı şampiyonluğun ardından inişli çıkışlı bir kariyer yaşayan Volkan Şen, yuvasına geri dönüyor.
3. BURSA DÖNEMİ OLACAK
Bursaspor'dan Trabzonspor'a giden Volkan Şen, bordo-mavili kulüpte tutunamayıp Bursaspor'a geri dönmüştü.
Gösterdiği üstün performansla Fenerbahçe'nin yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekipte de beklenen katkıyı yapamayınca bir kez daha Trabzonspor'a transfer oldu.
Kariyeri adeta inişlerle çıkışlarla dolu olan Volkan, Trabzonspor'dan sonra Konyaspor'a imza attı.
2017-2018 sezonunu Konya'da geçiren Volkan Şen, geçen sezon ise herhangi bir takım forma giymedi.
Futbola 1 yıl ara veren deneyimli kanat oyuncusunun küme düşen Bursaspor'la anlaştığı ve 3. kez yeşil-beyazlı takıma döneceği öğrenildi.