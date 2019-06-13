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Volkan Şen, Bursaspor'a transfer oluyor

Son olarak Konyaspor forması giyen, geçtiğimiz sezon ise herhangi bir takımda oynamayan Volkan Şen, Bursaspor'a geri dönüyor.

| Haber Merkezi
Volkan Şen, Bursaspor'a transfer oluyor
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Süper Lig'de Bursaspor'la yaşadığı şampiyonluğun ardından inişli çıkışlı bir kariyer yaşayan Volkan Şen, yuvasına geri dönüyor.

3. BURSA DÖNEMİ OLACAK

Bursaspor'dan Trabzonspor'a giden Volkan Şen, bordo-mavili kulüpte tutunamayıp Bursaspor'a geri dönmüştü.

Gösterdiği üstün performansla Fenerbahçe'nin yolunu tutan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli ekipte de beklenen katkıyı yapamayınca bir kez daha Trabzonspor'a transfer oldu.

Kariyeri adeta inişlerle çıkışlarla dolu olan Volkan, Trabzonspor'dan sonra Konyaspor'a imza attı. 

2017-2018 sezonunu Konya'da geçiren Volkan Şen, geçen sezon ise herhangi bir takım forma giymedi. 

Futbola 1 yıl ara veren deneyimli kanat oyuncusunun küme düşen Bursaspor'la anlaştığı ve 3. kez yeşil-beyazlı takıma döneceği öğrenildi.

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