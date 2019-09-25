Volkan Şen, Bursasporlu futbolcuları tehdit etti

Bursaspor altyapısından yetişen ve şampiyon kadrodaki önemli isimlerden biri olan Volkan Şen, Bursalıları kızdırdı.

SİZİ BURSA'DA ALDIRIRIM

Geçtiğimiz günlerde TFF 1. Lig'de oynanan Adana Demirspor-Bursaspor mücadelesinde, Volkan Şen'in Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan ile Bursasporlu futbolcuları tehdit ettiği iddia edilmişti.

Volkan'ın maç içinde, "Bursa'da sizi aldırırım. O tribünler beni iyi bilir" şeklindeki sözlerini sportif direktör Selçuk Erdoğan da doğruladı.

Bursaspor sportif direktörü Selçuk Erdoğan yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Futbol sahada oynanıyor. Soyuma odasında arkadaşlarım bu şekilde bir olay anlattı bana. Bursaspor'un ekmeğini yemiş, Bursaspor'un şampiyon armasını taşımış Vakıfköy'den çıkmış bir oyuncuya bunların yakıştığını söyleyemem. Maç içerisinde yaşanmış bir olaydır umarım telafi edilir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.